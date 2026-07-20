В Тверской области открыли еще одну «Школу сахарного диабета»

Открытие «школы» стало возможным благодаря тому, что к работе в больнице приступил новый эндокринолог. Жители Лихославльского округа с выявленным сахарным диабетом получили возможность больше узнать о том, как управлять своим заболеванием и снизить риск развития и прогрессирования осложнений. На занятиях с ними разбирают вопросы самоконтроля уровня глюкозы в крови и умеренной регулярной физической нагрузки, принципы питания и технику инъекций. Отдельное внимание уделяется возможным осложнениям и методам их профилактики.