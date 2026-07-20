В Тверской области открыли еще одну «Школу сахарного диабета»

«Школу сахарного диабета» открыли в Лихославльской центральной районной больнице в Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона. Борьба с этим заболеванием — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Открытие «школы» стало возможным благодаря тому, что к работе в больнице приступил новый эндокринолог. Жители Лихославльского округа с выявленным сахарным диабетом получили возможность больше узнать о том, как управлять своим заболеванием и снизить риск развития и прогрессирования осложнений. На занятиях с ними разбирают вопросы самоконтроля уровня глюкозы в крови и умеренной регулярной физической нагрузки, принципы питания и технику инъекций. Отдельное внимание уделяется возможным осложнениям и методам их профилактики.
Отмечается, что обучение в данной «школе» уже прошли более 20 человек. Записаться на занятия можно на приеме у врача-эндокринолога.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.