Подросток из Перми проехал более 400 километров, прицепившись к вагону

ПЕРМЬ, 20 июл — РИА Новости. Подросток из Перми, пытаясь избежать экзаменов, проехал более 400 километров, прицепившись к вагону, ребенка сняли в Свердловской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
«Не желая готовиться к пересдаче промежуточных экзаменов, 16-летний пермяк отправился со станции Пермь-2 к подруге в город Белово Кемеровской области на сцепке между вагонами грузового поезда. Подростка задержали в Свердловской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что мальчик прицепился к вагону грузового поезда и проехал более 400 километров. Его задержали в Сысертском округе в Свердловской области во время стоянки состава.
Инспекторам ПДН подросток рассказал, что учится в пермском хореографическом училище. Родители заставили его готовиться к пересдаче экзаменов, а сами уехали на дачу. Но учиться он не хотел. Накануне познакомившись в интернете с девочкой из Белово, подросток решил отправиться к подруге из Сибири в гости. Денег у него не было, путь в 2200 километров мальчик собрался преодолеть на сцепке между вагонами поезда.