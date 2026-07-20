Волгоградские инспекторы ГИБДД спасли таксиста с приступом

В буквальном смысле справлять свой второй день рождения может и 44-летний житель Волгоградской области, который встретил не просто грамотного, но и заинтересованного работой фельдшера. Екатерина Иванова тщательно осмотрела мужчину, пожаловавшегося на сильную слабость и резкую боль за грудиной, и еще до снятия ЭКГ заподозрила у него инфаркт миокарда. Благодаря своевременно оказанной помощи, житель Волгоградской области быстро пошел на поправку и уже вернулся домой.