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Лишай гладиаторов угрожает спортсменам: врачи назвали риски

Врач ВолгГМУ предупредила юных спортсменов об угрозах для кожи.

В Волгограде врач-дерматолог ВолгГМУ Марина Шишкина рассказала юным спортсменам о скрытых угрозах для кожи и новой напасти — косметикорексии. Она объяснила, что интенсивные физические нагрузки, постоянный контакт кожи с инвентарем и поверхностями, а также обильное потоотделение создают идеальную среду для размножения патогенных микроорганизмов. Врач выделила грибковые поражения — отрубевидный лишай, микоз стоп и складок, а также заразные дерматофитии, в частности антропонозную трихофитию, известную как «лишай гладиаторов».Отдельное внимание Марина Шишкина уделила бактериальным инфекциям — фолликулиту, фурункулам и импетиго, распространению которых способствуют микротравмы и снижение иммунитета на фоне высоких нагрузок. Врач подчеркнула важность соблюдения гигиены, использования индивидуальных полотенец и своевременной обработки ссадин для предотвращения заражения. Ранее сообщалось о новых спортивных площадках, которые откроют в регионе.