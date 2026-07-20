В Калининградской области зарегистрирован еще один случай клещевого вирусного энцефалита

В Калининградской области с начала года от укусов клещей пострадали 2836 человек, в их числе 928 детей. Данные о тех, кто обратился к медикам за помощью, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Всего зарегистрировано уже 2 случая клещевого вирусного энцефалита и 13 случаев болезни Лайма. На предыдущей неделе был 1 и 10 случаев соответственно.
Прививку от энцефалита сделали 13002 человека, в том числе 2224 детей.
Вакцинация остается наиболее надежным способом профилактики инфекции.
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