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В Калининградской области зарегистрирован еще один случай клещевого вирусного энцефалита

Всего от клещей пострадали 2836 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области с начала года от укусов клещей пострадали 2836 человек, в их числе 928 детей. Данные о тех, кто обратился к медикам за помощью, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего зарегистрировано уже 2 случая клещевого вирусного энцефалита и 13 случаев болезни Лайма. На предыдущей неделе был 1 и 10 случаев соответственно.

Прививку от энцефалита сделали 13002 человека, в том числе 2224 детей.

Вакцинация остается наиболее надежным способом профилактики инфекции.

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