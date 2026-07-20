Смертельное ДТП на Горького: водитель Audi получил 3 года колонии-поселения

Вечером 10 декабря 2024 года в Калининграде на перекрёстке улиц Горького и Сибирякова произошла смертельная авария. Столкнулись внедорожник Audi Q8 и микроавтобус Citroën. От удара Citroën отбросило прямо на остановку общественного транспорта. Удар был такой силы, что машину завалило на бок, а на месте остановки образовалась груда металла и битого стекла. Водитель Citroën, 54-летний мужчина, погиб на месте — его тело пришлось извлекать из искореженного микроавтобуса спасателям с помощью гидравлического инструмента.
Водитель Audi, 34-летний калининградец, и его пассажирка получили травмы, но от госпитализации отказались. А вот две женщины, ожидавшие общественный транспорт, попали под удар. Одна из них — 39-летняя калининградка — оказалась в тяжёлом состоянии, её госпитализировали с многочисленными травмами.
По данным полиции, водитель Audi, двигаясь по улице Горького, не выбрал безопасную скорость и на перекрёстке столкнулся с микроавтобусом, который выполнял разворот. Очевидцы в соцсетях строили предположения о скорости внедорожника — по их расчётам, она могла достигать 100−110 км/ч. Многие также указывали на плохой обзор из-за дорожных ограждений и знаков, закрывающих встречную полосу.
Суд назначил виновнику аварии три года колонии-поселения и два года лишения прав. Также в пользу пострадавшей пешехода и супруги погибшего взыскали компенсацию морального вреда — всего 1,3 миллиона рублей.