Смертельное ДТП на Горького: водитель Audi получил 3 года колонии-поселения

Вечером 10 декабря 2024 года в Калининграде на перекрёстке улиц Горького и Сибирякова произошла смертельная авария. Столкнулись внедорожник Audi Q8 и микроавтобус Citroën. От удара Citroën отбросило прямо на остановку общественного транспорта. Удар был такой силы, что машину завалило на бок, а на месте остановки образовалась груда металла и битого стекла. Водитель Citroën, 54-летний мужчина, погиб на месте — его тело пришлось извлекать из искореженного микроавтобуса спасателям с помощью гидравлического инструмента.