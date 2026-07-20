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На обустройство пляжного стадиона в Балтийске выделили 21 млн рублей

На территории появятся дорожки из деревянного настила, трибуны и освещение.

На обустройство пляжного стадиона в Балтийске выделили 20,9 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального Центра торгов.

Стадион появится на пляже в районе улицы Чехова. Власти готовятся объявить аукцион по поиску подрядчика. Финансирование рассчитано на 2026 год.

На территории обустроят дорожки из деревянного настила, установят трибуны и освещение. Там также появятся душевые кабинки, площадки для пляжного волейбола и футбола.

В 2024 году сообщали, что в Балтийске планируют построить новый пляжный стадион. Старый объект пришёл в негодность: деревянные конструкции ограждений и трибуны пришли в негодность, а саму площадку требовалось выровнять.

Иллюстрация: администрация Балтийского округа, «ВКонтакте».