На обустройство пляжного стадиона в Балтийске выделили 21 млн рублей

На обустройство пляжного стадиона в Балтийске выделили 20,9 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального Центра торгов.
Стадион появится на пляже в районе улицы Чехова. Власти готовятся объявить аукцион по поиску подрядчика. Финансирование рассчитано на 2026 год.
На территории обустроят дорожки из деревянного настила, установят трибуны и освещение. Там также появятся душевые кабинки, площадки для пляжного волейбола и футбола.
В 2024 году сообщали, что в Балтийске планируют построить новый пляжный стадион. Старый объект пришёл в негодность: деревянные конструкции ограждений и трибуны пришли в негодность, а саму площадку требовалось выровнять.
Иллюстрация: администрация Балтийского округа, «ВКонтакте».