Ученые раскрыли тактику воздушных поединков стрекоз

Ключевым фактором оказалось управление скоростью: чем ближе одна стрекоза приближается к сопернику, тем сильнее она замедляется, что дает возможность выполнять более крутые и точные маневры. При этом скорость полета была значительно ниже максимальной — около трети времени особи просто парят. Авторы отметили, что подобные тактические приемы напоминают воздушные бои истребителей, что указывает на сходные зрительные и двигательные ограничения у различных летающих организмов.