Ученые раскрыли тактику воздушных поединков стрекоз

Британские и тайваньские специалисты из Имперского колледжа Лондона и Тайбэйского зоопарка установили, что сложные воздушные поединки самцов стрекоз регулируются простыми поведенческими правилами. Результаты их исследования были обнародованы в Journal of the Royal Society Interface.
В ходе работы ученые зафиксировали на высокоскоростные камеры более 100 столкновений стрекоз вида Trithemis aurora, после чего восстановили трехмерные траектории их перемещения. Выяснилось, что в процессе драк насекомые не стремятся захватить друг друга по принципу «хищник — жертва», а пытаются занять более удобную позицию, при этом роли атакующего и уклоняющегося непрерывно чередуются.
Ключевым фактором оказалось управление скоростью: чем ближе одна стрекоза приближается к сопернику, тем сильнее она замедляется, что дает возможность выполнять более крутые и точные маневры. При этом скорость полета была значительно ниже максимальной — около трети времени особи просто парят. Авторы отметили, что подобные тактические приемы напоминают воздушные бои истребителей, что указывает на сходные зрительные и двигательные ограничения у различных летающих организмов.
Дальнейшие планы исследователей включают изучение координации движений головы и крыльев стрекоз во время боя, а также проверку применимости выявленных закономерностей к другим летающим насекомым, в частности к бабочкам и мухам. Понимание этих процессов в будущем может способствовать созданию роботизированных систем.