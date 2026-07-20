В Прикамье в трёх сёлах Октябрьского округа остаются подтопленными 53 дома

53 жилых дома в Октябрьском округе остаются подтопленными после паводка, сообщили в правительстве Пермского края.
В округе ситуация с паводком постепенно улучшается. За сутки уровень воды снизился. В деревнях Атнягузи, Мостовая и Верх-Ирень вода ушла из 15 жилых домов и с 16 приусадебных участков.
В трёх населённых пунктах — селе Ишимово, деревнях Адилева и Малый Сарс — пока остаются подтопленными 53 жилых дома. Глава округа Георгий Поезжаев отметил, что обстановка стабилизируется.
Восстановительные работы идут по нескольким направлениям: в селе Снежное отсыпают участок дороги на улице Карьер, в Октябрьском укрепляют мост на Куйбышева, в Атнягузи расчищают затор у моста, восстановили дамбу в Покрово-Смирновские хутора, ремонтируют дорогу на улице 8 Марта в посёлке Сарс.
Электроснабжение полностью восстановлено в посёлках Октябрьский и Сарс, частично — в сельских населённых пунктах. Ежедневно проходит заседание комиссии по ЧС с участием строителей и дорожников: утверждают план работ и собирают данные для оценки ущерба. Пункты временного размещения работают на базах учреждений культуры.
На месте задействованы 57 человек и 27 единиц техники от РСЧС.