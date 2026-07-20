В Прикамье в трёх сёлах Октябрьского округа остаются подтопленными 53 дома

Восстановительные работы идут по нескольким направлениям: в селе Снежное отсыпают участок дороги на улице Карьер, в Октябрьском укрепляют мост на Куйбышева, в Атнягузи расчищают затор у моста, восстановили дамбу в Покрово-Смирновские хутора, ремонтируют дорогу на улице 8 Марта в посёлке Сарс.