На территории детского сада № 127 в Дзержинске обновили асфальтовое покрытие. Работы выполнены за счет средств городского бюджета, сообщил глава города Михаил Клинков.
По его словам, в прошлом году коллектив учреждения принимал участие в губернаторском проекте «Вам решать!», однако для победы не хватило небольшого количества голосов. При этом в инициативу были вовлечены многие педагоги и родители. Городские власти поддержали их стремление привести территорию в порядок и выделили финансирование на обновление покрытия. В результате на территории детского сада уложено более двух тысяч квадратных метров нового асфальта.
Михаил Клинков отметил, что детский сад № 127 отличается особой атмосферой уюта и заботы. Заведующая Ольга Сафронова и коллектив учреждения, где воспитываются почти 200 детей, создают комфортные и интересные условия для развития воспитанников. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт пищеблока, а прилегающая территория стала полноценной образовательной средой под открытым небом.
На участке оборудованы площадки для изучения правил дорожного движения, разбиты грядки, где дети ухаживают за растениями, а воспитанники подготовительной группы высаживают плодовые деревья. Кроме того, на территории появились метеоплощадка, «сказочный дворик» и собственная экологическая тропа.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что спортивную школу «Магнитная Стрелка» в Дзержинске капитально отремонтируют.