На территории детского сада № 127 в Дзержинске обновили асфальтовое покрытие

По его словам, в прошлом году коллектив учреждения принимал участие в губернаторском проекте «Вам решать!», однако для победы не хватило небольшого количества голосов. При этом в инициативу были вовлечены многие педагоги и родители. Городские власти поддержали их стремление привести территорию в порядок и выделили финансирование на обновление покрытия. В результате на территории детского сада уложено более двух тысяч квадратных метров нового асфальта.