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В Дзержинском политехе состоялся выпуск молодых специалистов

Дипломы с отличием получил 21 выпускник.

Источник: Нижегородская правда

Дзержинский политехнический институт НГТУ им. Р. Е. Алексеева выпустил новое поколение молодых специалистов и инженеров. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.

Институт осуществляет подготовку по семи направлениям, а его выпускники востребованы на предприятиях по всей стране. В этом году обучение завершили 139 студентов очной формы и 18 — заочной. Дипломы с отличием получил 21 человек.

С окончанием учебы выпускников поздравили председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, Герой Труда России, депутат регионального парламента Юлия Гаревская, директор института Александр Петровский, а также родители.

Как отметил Евгений Люлин, Дзержинский политехнический институт по праву считается кузницей инженерных кадров не только для Дзержинска, но и для всей Нижегородской области.

«Здесь готовят специалистов, которые завтра будут определять развитие нашей промышленности, укреплять технологический суверенитет страны», — подчеркнул спикер.

Евгений Люлин отметил, что студенты с первых курсов вовлекаются в научную деятельность, участвуют в исследованиях, получают гранты и патенты, а значит, приходят на предприятия с серьезной практической подготовкой.

Юлия Гаревская подчеркнула, что для более чем 150 выпускников начинается новый жизненный этап. Она выразила уверенность, что полученные в вузе знания позволят выпускникам внести значимый вклад в развитие города и страны, а фундаментальная подготовка станет основой для будущих профессиональных достижений.

В адрес выпускников и их родителей также прозвучали поздравления с важным событием и пожелания успехов на новом жизненном этапе.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что НГТУ им. Алексеева вошёл в предметный рейтинг вузов в 2026 году.