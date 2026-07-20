В Дзержинском политехе состоялся выпуск молодых специалистов

Дзержинский политехнический институт НГТУ им. Р. Е. Алексеева выпустил новое поколение молодых специалистов и инженеров. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.
Институт осуществляет подготовку по семи направлениям, а его выпускники востребованы на предприятиях по всей стране. В этом году обучение завершили 139 студентов очной формы и 18 — заочной. Дипломы с отличием получил 21 человек.
С окончанием учебы выпускников поздравили председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, Герой Труда России, депутат регионального парламента Юлия Гаревская, директор института Александр Петровский, а также родители.
Как отметил Евгений Люлин, Дзержинский политехнический институт по праву считается кузницей инженерных кадров не только для Дзержинска, но и для всей Нижегородской области.
«Здесь готовят специалистов, которые завтра будут определять развитие нашей промышленности, укреплять технологический суверенитет страны», — подчеркнул спикер.
Евгений Люлин отметил, что студенты с первых курсов вовлекаются в научную деятельность, участвуют в исследованиях, получают гранты и патенты, а значит, приходят на предприятия с серьезной практической подготовкой.
Юлия Гаревская подчеркнула, что для более чем 150 выпускников начинается новый жизненный этап. Она выразила уверенность, что полученные в вузе знания позволят выпускникам внести значимый вклад в развитие города и страны, а фундаментальная подготовка станет основой для будущих профессиональных достижений.
В адрес выпускников и их родителей также прозвучали поздравления с важным событием и пожелания успехов на новом жизненном этапе.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что НГТУ им. Алексеева вошёл в предметный рейтинг вузов в 2026 году.