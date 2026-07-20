В Петербурге свыше 3 тыс. пар получили выплаты за юбилей совместной жизни

Более трех тысяч семейных пар в Санкт-Петербурге, отметившие 50, 60, 70 или 75 лет совместной жизни, получили единовременные выплаты с начала 2026 года, сообщила председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья».
Размер выплаты соответствует юбилею: 50 тысяч, 60 тысяч, 70 тысяч или 75 тысяч рублей. Для подачи заявления на портале госуслуг или в МФЦ потребуется заявление обоих супругов и свидетельство о браке.
«В рамках национального проекта “Семья” в Петербурге реализуются меры поддержки молодых семей, чтобы в перспективе они могли стать юбилярами семейной жизни. Среди мер — выплаты беременным студенткам, выплаты при рождении детей и ежемесячные пособия, возможность воспользоваться бесплатным прокатом предметов для детей, бесплатный садик, социальная няня, комнаты матери и ребенка и центры поддержки семей в вузах», — отметила Елена Фидрикова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.