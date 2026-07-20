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В Курской области военного осудили на семь лет за кражу гранат для рыбалки

Курский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в контрабанде (ч. 1 ст. 226 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и незаконном хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Срок определен путем частичного сложения наказаний. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Источник: Коммерсантъ

Курский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в контрабанде (ч. 1 ст. 226 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и незаконном хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Срок определен путем частичного сложения наказаний. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Согласно материалам уголовного дела, военнослужащий похитил из войсковой части девять гранат и столько же взрывателей к ним. Боеприпасы он незаконно перевозил и хранил в хозяйственной постройке по месту жительства, чтобы использовать для рыбной ловли.

Приговор в законную силу не вступил.

В июне стало известно, что Курский гарнизонный военный суд признал военнослужащего, похитившего гранатомет и отдавшего его знакомому, виновным в незаконном обороте оружия. Ему назначили 12 лет колонии строгого режима с дополнительным штрафом 120 тыс. руб. Также военный лишен звания сержанта и государственной награды — медали «За отвагу».

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