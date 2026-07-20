В Курской области военного осудили на семь лет за кражу гранат для рыбалки

Курский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в контрабанде (ч. 1 ст. 226 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и незаконном хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Срок определен путем частичного сложения наказаний. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.