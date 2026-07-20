В аэропорту Храброво планируют оборудовать пассивную защиту от беспилотников

Калининградский центр организации воздушного движения находится в аэропорту Храброво. Закупку осуществило ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» для нужд филиала «Аэронавигация Северо-Запада». Обустройство пассивной защиты планируется на административно-служебном здании с вышкой командно-диспетчерского пункта.