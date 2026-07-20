Для бизнеса в Крыму проведут онлайн-занятия по управлению персоналом

Образовательная программа для предпринимателей «Мой бизнес. Управление персоналом» пройдет 27−30 июля в Крыму. Обучение организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.
Занятия пройдут на онлайн-платформе регионального центра «Мой бизнес». Программа направлена на выстраивание эффективной системы управления командой, повышение вовлеченности сотрудников и развитие бизнеса. Отдельное внимание будет уделено техникам эффективной обратной связи, которые позволяют корректировать поведение команды без конфликтов.
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия. Также там доступна дополнительная информация о образовательной программе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.