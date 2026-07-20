Калининградская компания представила электромобили на форуме «Путешествуй!»

Международный туристический форум-фестиваль «Путешествуй!» проходил 10−14 июня в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На стенде Калининградской области компания «АВТОТОР» представила электромобили, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участники форума смогли несколько моделей машин. Среди них — электромобиль «АМБЕРАВТО А5». Этот современный отечественный седан оснащен тяговой батареей и функцией быстрой зарядки. Еще в экспозиции региона был представлен компактный городской электромобиль EONYX City. Модель разработана для эксплуатации на курортных объектах, в туристических зонах, парковых территориях, гостиничных комплексах, аэропортах и других пространствах, где особенно важны экологичность, экономичность и удобство передвижения.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.