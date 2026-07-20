Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил посла в отставке Игоря Иванова орденом

Путин наградил посла Иванова Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла в отставке Игоря Иванова Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За большой вклад в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом “За заслуги перед Отечеством” I степени» Иванова Игоря Сергеевича — Чрезвычайного и Полномочного посла в отставке", — говорится в тексте документа.