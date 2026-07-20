Путин наградил посла в отставке Игоря Иванова орденом

«За большой вклад в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом “За заслуги перед Отечеством” I степени» Иванова Игоря Сергеевича — Чрезвычайного и Полномочного посла в отставке", — говорится в тексте документа.