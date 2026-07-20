В Перми в техническом режиме откроют движение по улице Монастырской

22 июля в техническом режиме откроют движение транспорта по улице Монастырской в Перми. В этот же день на Пермь I вернутся автобусы большого класса. Об этом сообщает краевой минтранс.
Напомним, на ул. Монастырской, вблизи Дома Мешкова, идет реконструкция путепровода над железной дорогой. Подрядчиком выступает Мостоотряд № 123, филиал АО «Уралмостострой». «Основной объем работ уже позади. Рабочие возвели новый путепровод, обустроили мостовое полотно и в ближайшие дни уложат нижний слой асфальта. Это позволит с 22 июля перепустить движение — открыть его по улице Монастырской по двум полосам из четырех и одновременно закрыть улицу Максима Горького (см. схему — прим. ред.). Это необходимо для проведения работ на участке у железнодорожного института», — рассказали в краевом минтрансе.
Переключение движения позволит вернуть на Пермь-I автобусы большого класса: к привычным схемам вернутся маршруты № 3, 51 и 71. Временный маршрут № 85, курсирующий взамен больших автобусов вкруговую от Перми-1 до сквера Решетникова, прекратит работу. Закрытие ул. Максима Горького даст возможность разобрать временную дорогу, обустроить пешеходный переход, парковочную зону и укрепить откос у железной дороги георешеткой.
Ремонт путепровода начался в 2025 году и завершится в этом дорожном сезоне. Реконструкция осложнена тем, что ведется без остановки движения поездов.