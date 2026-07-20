В Перми в техническом режиме откроют движение по улице Монастырской

Напомним, на ул. Монастырской, вблизи Дома Мешкова, идет реконструкция путепровода над железной дорогой. Подрядчиком выступает Мостоотряд № 123, филиал АО «Уралмостострой». «Основной объем работ уже позади. Рабочие возвели новый путепровод, обустроили мостовое полотно и в ближайшие дни уложат нижний слой асфальта. Это позволит с 22 июля перепустить движение — открыть его по улице Монастырской по двум полосам из четырех и одновременно закрыть улицу Максима Горького (см. схему — прим. ред.). Это необходимо для проведения работ на участке у железнодорожного института», — рассказали в краевом минтрансе.