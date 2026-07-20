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Путин Подписал указ об утверждении Дня хоккея 22 декабря

Дата приурочена к первым матчам чемпионата СССР по хоккею.

Источник: Нижегородская правда

22 декабря в России будет отмечаться День хоккея. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, как передаёт «Российская газета».

Этот праздник призван привлечь внимание к хоккею и способствовать его популяризации.

Дата была выбрана с учётом мнения Минспорта РФ: 80 лет назад, 22 декабря 1946 года, прошли первые матчи чемпионата СССР по хоккею. До этого День хоккея отмечали 1 декабря, в день создания Федерация хоккея СССР.

Президент РФ сам увлекается этим видом спорта. С 2011 года он регулярно участвует в матчах Ночной хоккейной лиги, которую сам же и основал. В рамках лиги проводятся различные соревнования, включая выставочные матчи с участием известных спортсменов и политиков.

Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, шесть старейших хоккейных клубов России, отмечающие в нынешнем году своё 80-летие, разыграют Кубок Первых. На трофей будут претендовать московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, петербургский СКА, екатеринбургский «Автомобилист» и нижегородское «Торпедо».