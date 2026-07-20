Путин Подписал указ об утверждении Дня хоккея 22 декабря

22 декабря в России будет отмечаться День хоккея. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, как передаёт «Российская газета».
Этот праздник призван привлечь внимание к хоккею и способствовать его популяризации.
Дата была выбрана с учётом мнения Минспорта РФ: 80 лет назад, 22 декабря 1946 года, прошли первые матчи чемпионата СССР по хоккею. До этого День хоккея отмечали 1 декабря, в день создания Федерация хоккея СССР.
Президент РФ сам увлекается этим видом спорта. С 2011 года он регулярно участвует в матчах Ночной хоккейной лиги, которую сам же и основал. В рамках лиги проводятся различные соревнования, включая выставочные матчи с участием известных спортсменов и политиков.