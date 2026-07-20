Путин Подписал указ об утверждении Дня хоккея 22 декабря

Президент РФ сам увлекается этим видом спорта. С 2011 года он регулярно участвует в матчах Ночной хоккейной лиги, которую сам же и основал. В рамках лиги проводятся различные соревнования, включая выставочные матчи с участием известных спортсменов и политиков.