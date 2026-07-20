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Нижегородский Роспотребнадзор изъял 69 кг подозрительной молочной продукции

Роспотребнадзор изъял более 69 кг подозрительной молочной продукции в Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Роспотребнадзор изъял более 69 кг подозрительной молочной продукции в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

За шесть месяцев текущего года специалисты изучили 2598 проб. Продукты оценили по физико-химическим, микробиологическим, санитарным показателям, а также по наличию ГМО.

Всего из оборота пришлось изъять 24 партии продукции с нарушениями. В отношении всех нарушителей приняты меры.

Напомним, сливочное масло с запрещенным консервантом нашли в Нижегородской области. Речь идет о сорбиновой кислоте.

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