Нижегородский Роспотребнадзор изъял 69 кг подозрительной молочной продукции

Роспотребнадзор изъял более 69 кг подозрительной молочной продукции в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
За шесть месяцев текущего года специалисты изучили 2598 проб. Продукты оценили по физико-химическим, микробиологическим, санитарным показателям, а также по наличию ГМО.
Всего из оборота пришлось изъять 24 партии продукции с нарушениями. В отношении всех нарушителей приняты меры.
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