Автобус № 115 между Нижним Новгородом и Кстовом будет ходить дольше

Автобус № 115 «Завод Нител — Автостанция г. Кстово (через деревню Бешенцево)» между Нижним Новгородом и Кстовом будет ходить дольше. Изменения вступят в силу с 21 июля, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Последний автобус от остановки «Завод Нител» теперь будет отправляться в 21:10 вместо 21:05. Кроме того, увеличится время работы маршрута в направлении Кстова: последний рейс от автостанции города будет выполняться в 22:20. Сейчас последний автобус отправляется в 19:50.
Также с 21 июля обслуживание маршрута перейдет к новому перевозчику — ООО «Столица Авто». Компания стала победителем конкурса. Сейчас маршрут обслуживает ООО «Транс-НН» по краткосрочному контракту. Как напомнили в минтрансе, государственный контракт с прежним перевозчиком был расторгнут в одностороннем порядке из-за нарушений его условий.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что «Валдай» опять начал ходить между Нижним Новгородом и Дзержинском.