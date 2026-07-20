Автобус № 115 между Нижним Новгородом и Кстовом будет ходить дольше

Последний автобус от остановки «Завод Нител» теперь будет отправляться в 21:10 вместо 21:05. Кроме того, увеличится время работы маршрута в направлении Кстова: последний рейс от автостанции города будет выполняться в 22:20. Сейчас последний автобус отправляется в 19:50.