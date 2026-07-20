Расписание трех электричек изменилось в Нижегородской области с 20 июля

В 16:10 из столицы Приволжья отправится электричка № 6414, которая прибудет в Заволжье согласно действующему расписанию. А вот пригородный поезд № 6258 начнет свое следование из Нижнего Новгорода в 17:13 и прибудет в Правдинск также по действующему расписанию.