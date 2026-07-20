Ростовчанам рассказали, как оплатить парковку без интернета

Водители Ростова‑на‑Дону могут оплатить парковку даже при отсутствии мобильного интернета — сделать это разрешено до 23:59 того же дня, когда машина стояла на платной парковке.
Если в месте стоянки нет связи, не нужно переживать: оплату можно внести позже, когда появится доступ к интернету. Главное — указать фактическое время, когда автомобиль находился на парковке. Для этого подойдут мобильное приложение RuParking или личный кабинет на сайте www.rndparking.ru.
В Ростове доступно несколько способов оплаты парковки:
через мобильное приложение RuParking;с помощью СМС на номер 7878;посредством абонементов;в личном кабинете на сайте www.rndparking.ru;через банкоматы и терминалы банка;в мобильном приложении банка.
При отсутствии интернета самый удобный вариант — СМС‑оплата. Сообщение нужно отправить на номер 7878, указав данные в таком формате: p61*номер_парковки*номер_автомобиля_с_указанием_региона*количество_часов.
В администрации Ростова подчеркнули, что пользователи вправе внести плату за парковку до конца текущих суток. То есть, если на месте стоянки не было связи, можно спокойно оплатить услугу позже — в зоне устойчивого интернет‑сигнала.
Также власти сообщили, что в ближайшее время менять систему оплаты платных парковок не планируют.