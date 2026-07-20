Ростовчанам рассказали, как оплатить парковку без интернета

Если в месте стоянки нет связи, не нужно переживать: оплату можно внести позже, когда появится доступ к интернету. Главное — указать фактическое время, когда автомобиль находился на парковке. Для этого подойдут мобильное приложение RuParking или личный кабинет на сайте www.rndparking.ru.