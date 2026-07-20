В Свердловской области более 470 тыс. записей к врачу оформили через «Макс»

Жители Свердловской области более 470 тысяч раз воспользовались национальным мессенджером «Макс» для записи на прием к врачу. Сервис развивается в соответствии с целями нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информационной политики региона.
«С середины февраля текущего года, когда национальный мессенджер “Макс” стал еще одним цифровым помощником наших жителей и медиков, коллеги в разных уголках региона провели посредством этой платформы более 87 тысяч телемедицинских консультаций. Из них 58 тысяч онлайн-консультаций были организованы для закрытия листов временной нетрудоспособности. Эти цифры показывают, что людям удобен такой формат, ведь он позволяет экономить время и получать доступ к медицинской помощи оперативно и без лишних усилий», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Чаще всего через «Макс» жители региона записываются к фельдшерам, участковым педиатрам и терапевтам. Одним из лидеров по этому направлению работы стала Детская городская клиническая больница № 11 Екатеринбурга: за первые шесть месяцев 2026 года горожане дистанционно записались к специалистам медучреждения более 90 тысяч раз, почти каждая третья запись — через национальный мессенджер.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. В то же время нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.