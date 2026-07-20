В Свердловской области более 470 тыс. записей к врачу оформили через «Макс»

«С середины февраля текущего года, когда национальный мессенджер “Макс” стал еще одним цифровым помощником наших жителей и медиков, коллеги в разных уголках региона провели посредством этой платформы более 87 тысяч телемедицинских консультаций. Из них 58 тысяч онлайн-консультаций были организованы для закрытия листов временной нетрудоспособности. Эти цифры показывают, что людям удобен такой формат, ведь он позволяет экономить время и получать доступ к медицинской помощи оперативно и без лишних усилий», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.