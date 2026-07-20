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Челябинская область опубликовала информацию о состоянии атмосферы в регионе

На платформе проекта «Чистый воздух» есть данные по Челябинску и Магнитогорску.

Специальная информационная платформа о реализации проекта «Чистый воздух» в Челябинской области появилась на официальном сайте проекта, сообщили в министерстве экологии региона. Снижение загрязняющих выбросов в атмосферный воздух является одной из задач нацпроекта «Экологическое благополучие».

На странице представлена информация о состоянии воздуха в Челябинске и Магнитогорске. Там размещены основные достижения предприятий, данные об обновлении общественного транспорта, а также о вкладе коммунального сектора в снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.