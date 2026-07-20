Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону завершили ремонт 23 дорог

В Ростове-на-Дону завершили ремонт 23 дорог, на которых работы велись за счет областного финансирования. На 12 объектах работы продолжаются, еще на четырех — находятся в стадии завершения. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону завершили ремонт 23 дорог, на которых работы велись за счет областного финансирования. На 12 объектах работы продолжаются, еще на четырех — находятся в стадии завершения. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

На улице Текучева и Лесопарковой проводится усиление основания. Завершение работ запланировано к 1 сентября.

За счет городского бюджета также предусмотрен ремонт шести автомобильных дорог. Подрядчики полностью завершили работы на трех из них: проспекте Театральном, переулке Доломановском и проспекте Ленина. В настоящее время работы ведутся в переулке Джамбульском.

По данным властей, подрядная организация приступила к работам на улице Павлодарской. Готовность остальных объектов составляет: улица Целинная — 30%, Безымянная балка — 15%, Лесная — 35%.