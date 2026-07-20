В Саратовской области объявили конкурс рисунков «Мой дорожный знак»

Участие в конкурсе могут принять школьники. Им необходимо посмотреть обучающий ролик о действующих дорожных знаках. Видео подготовлено министерством и региональным управлением Госавтоинспекции. В нем сотрудники рассказали, чем дорожные знаки отличаются друг от друга и какие из них важно запомнить.