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В Саратовской области объявили конкурс рисунков «Мой дорожный знак»

К участию в нем приглашают школьников.

Конкурс детских рисунков «Мой дорожный знак» стартовал в Саратовской области. Он организован в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.

Участие в конкурсе могут принять школьники. Им необходимо посмотреть обучающий ролик о действующих дорожных знаках. Видео подготовлено министерством и региональным управлением Госавтоинспекции. В нем сотрудники рассказали, чем дорожные знаки отличаются друг от друга и какие из них важно запомнить.

Работы на конкурс принимают до 16 августа включительно. Отправлять их необходимо в сообщения группы «Дороги Саратовской области» во ВКонтакте. Участники должны нарисовать придуманные ими дорожные знаки и рассказать, к какой группе они относятся и зачем нужны.

Жюри определит победителей до 24 августа. На основании их работ будут изготовлены дорожные знаки, которые в сентябре установят на территории образовательных учреждений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.