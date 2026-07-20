Выдачи автокредитов в июне выросли в большинстве областей Черноземья

В Воронежской и Курской областях объемы автокредитования увеличились на 6% — с 2,8 млрд до 2,9 млрд и с 1,3 млрд до 1,4 млрд руб. соответственно. В количественном выражении в обоих регионах выдачи тоже выросли, но менее заметно — на 3% и 1% (с 2,1 тыс. до 2,2 тыс. и с 946 до 951 займа).