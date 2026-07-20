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Дополнительного выходного в августе у татарстанцев не будет

Жители Татарстана в августе 2026 года не получат дополнительного выходного дня в честь Дня Республики.

Источник: Аргументы и факты

Праздничная дата — 30 августа — в этом году приходится на воскресенье, а перенос выходного на понедельник законодательством не предусмотрен. Таким образом, сокращенной рабочей недели в конце лета не ожидается.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Татарстан, в августе 2026 года для работающих по графику пятидневной рабочей недели установлен стандартный производственный календарь без каких-либо дополнительных выходных. Причина — совпадение Дня Республики Татарстан с выходным днем.

Согласно Трудовому кодексу, если нерабочий праздничный день приходится на выходной, то в общем случае он переносится на следующий рабочий день. Однако это правило не распространяется на региональные праздники, если иное не установлено законом субъекта. В Татарстане подобного переноса не предусмотрено, поэтому понедельник, 31 августа, останется обычным рабочим днем.

Август для татарстанцев, трудящихся по графику 5/2, будет вполне стандартным месяцем: 21 рабочий день и 10 выходных. Сокращенный предпраздничный день 29 августа также не предусмотрен, поскольку 30 августа — воскресенье, а не предшествующий празднику рабочий день.

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