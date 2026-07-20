Дополнительного выходного в августе у татарстанцев не будет

Праздничная дата — 30 августа — в этом году приходится на воскресенье, а перенос выходного на понедельник законодательством не предусмотрен. Таким образом, сокращенной рабочей недели в конце лета не ожидается.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Татарстан, в августе 2026 года для работающих по графику пятидневной рабочей недели установлен стандартный производственный календарь без каких-либо дополнительных выходных. Причина — совпадение Дня Республики Татарстан с выходным днем.
Согласно Трудовому кодексу, если нерабочий праздничный день приходится на выходной, то в общем случае он переносится на следующий рабочий день. Однако это правило не распространяется на региональные праздники, если иное не установлено законом субъекта. В Татарстане подобного переноса не предусмотрено, поэтому понедельник, 31 августа, останется обычным рабочим днем.
Август для татарстанцев, трудящихся по графику 5/2, будет вполне стандартным месяцем: 21 рабочий день и 10 выходных. Сокращенный предпраздничный день 29 августа также не предусмотрен, поскольку 30 августа — воскресенье, а не предшествующий празднику рабочий день.