Дополнительного выходного в августе у татарстанцев не будет

Согласно Трудовому кодексу, если нерабочий праздничный день приходится на выходной, то в общем случае он переносится на следующий рабочий день. Однако это правило не распространяется на региональные праздники, если иное не установлено законом субъекта. В Татарстане подобного переноса не предусмотрено, поэтому понедельник, 31 августа, останется обычным рабочим днем.