В Калининграде снова начали ремонтировать улицу Красную (фото)

По словам местных жителей, работы ведутся в районе пересечения с ул. Щорса и на других участках. «Самое удивительное, что капитальный ремонт Красной был закончен всего лишь два года назад, — отметил собеседник “Клопс”. — И вот теперь снова раскурочили.