Сергей Шолохов в последние дни жизни снимал на «Ленфильме» фильм о жене

Шолохов был легендарной фигурой ленинградского телевидения. Зрители запомнили его по программе «Пятое колесо», где он работал в эпоху перестройки. Один из выпусков с музыкантом Сергеем Курехиным породил знаменитую фразу «Ленин — гриб», которая стала одним из первых российских интернет-мемов. Позже Шолохов вел программу «Тихий дом», посвященную кинематографу и культуре.