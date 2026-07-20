Доходы бюджета Нижегородской области исполнены на 44,6% в первом полугодии

Бюджет Нижегородской области в первом полугодии 2026 года исполнен на 44,6% по доходам и на 45,5% по расходам, следует из документации областного министерства финансов. Доходы за шесть месяцев превысили 152,5 млрд руб., расходы — 171,8 млрд руб.