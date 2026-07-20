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В Таганроге число разливающих топливо АЗС увеличилось вдвое

Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

В Таганроге заметно выросла доступность топлива: количество автозаправочных станций, где реализуют горючее, увеличилось в два раза. По данным главы города Светланы Камбуловой, сейчас бензин АИ‑92 можно заправить на 12 АЗС, АИ‑95 — на 15 станциях, а дизельное топливо доступно на 14 заправках.

При этом на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний по‑прежнему наблюдаются очереди, хотя за последнюю неделю их длина немного уменьшилась. Чтобы помочь горожанам и не допустить напряжённой обстановки, к работе на заправках подключились казаки и волонтёры. Они следят за порядком, помогают водителям сориентироваться и обеспечивают организованность на самых загруженных точках.

Для контроля ситуации организовано регулярное патрулирование территорий рядом с АЗС — оно проходит по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 19:00. Кроме того, на постоянной основе дежурят сотрудники казачьей дружины и волонтёры на АЗС по адресу ул. Дзержинского, 154/2 — именно там, согласно данным мониторинга от 17 июля, скапливается больше всего автомобилей. Отдельное волонтёрское дежурство организовано на заправке в Марцевском переулке, 5.