В Таганроге число разливающих топливо АЗС увеличилось вдвое

Для контроля ситуации организовано регулярное патрулирование территорий рядом с АЗС — оно проходит по пятницам, субботам и воскресеньям с 08:00 до 19:00. Кроме того, на постоянной основе дежурят сотрудники казачьей дружины и волонтёры на АЗС по адресу ул. Дзержинского, 154/2 — именно там, согласно данным мониторинга от 17 июля, скапливается больше всего автомобилей. Отдельное волонтёрское дежурство организовано на заправке в Марцевском переулке, 5.