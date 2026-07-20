Красноярцы взяли бронзу на международном турнире по киокусинкай в Японии

Всего за победу боролись 4057 спортсменов. Такое количество участников официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса как рекордное для соревнований среди полноконтактных видов каратэ. Красноярцы завоевали две бронзовые медали. Рамил Алиев стал третьим в весовой категории до 70 кг, Дмитрий Жумыгин взял бронзу в весе до 80 кг. Еще один представитель края Артем Ноздрин выиграл три боя, но остановился в шаге от полуфинала.