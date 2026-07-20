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Красноярцы взяли бронзу на международном турнире по киокусинкай в Японии

Спортсмены из Красноярского края стали призерами международных соревнований по киокусинкай Karate Dream Festival 2026. Турнир прошел в Токио и собрал участников из 23 стран.

Спортсмены из Красноярского края стали призерами международных соревнований по киокусинкай Karate Dream Festival 2026. Турнир прошел в Токио и собрал участников из 23 стран.

Всего за победу боролись 4057 спортсменов. Такое количество участников официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса как рекордное для соревнований среди полноконтактных видов каратэ. Красноярцы завоевали две бронзовые медали. Рамил Алиев стал третьим в весовой категории до 70 кг, Дмитрий Жумыгин взял бронзу в весе до 80 кг. Еще один представитель края Артем Ноздрин выиграл три боя, но остановился в шаге от полуфинала.

Всего от Красноярского края на турнире выступили 10 спортсменов из Красноярска и Канска. Трое из них входят в сборную России.

«Наши спортсмены действительно старались и стремились победить. Это мероприятие высокого уровня, и, возможно, волнение от первого опыта таких соревнований сказалось на результате», — отметил президент Федерации киокусинкай Красноярского края Захир Насиров.

Karate Dream Festival считается одним из самых престижных турниров в мире. Для спортсменов выступление в Японии, на родине киокусинкай, стало важным международным опытом.