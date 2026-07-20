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Экс-чиновница из Ачинска получила срок за нападения бродячих собак на людей

За два месяца в Ачинске зафиксировали 26 случаев нападений собак на людей.

Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела ЖКХ и благоустройства Ачинска. Её признали виновной в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, в 2025 году она заключила контракт на отлов и стерилизацию безнадзорных собак на 600 тысяч рублей, но дала подрядчику указание намеренно снизить темпы работы.

В результате жители города не могли дождаться отлова агрессивных животных. За два месяца в Ачинске зафиксировали 26 случаев нападений собак на людей — женщины, дети, пожилые люди стали жертвами безответственности чиновницы.

Суд приговорил экс-чиновницу к 3 годам колонии общего режима. Дело индивидуального предпринимателя, выполнявшего контракт, ещё рассматривается.

Ранее мы сообщали, что прокуратура требует приостановить работу пансионата в Красноярске.