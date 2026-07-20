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Бензин частично вернулся, очереди почти исчезли: что показал мониторинг АЗС Калининграда

Самым дорогим АИ-95 среди заправок оказался бензин на «Народной заправке» — 99 рублей за литр.

Утром в понедельник, 20 июля, корреспондент «Нового Калининграда» провел очередной мониторинг цен и наличия топлива на семи автозаправочных станциях Калининграда. По сравнению с началом месяца ситуация на рынке заметно улучшилась: дефицит бензина практически исчез, очередей на заправках во время объезда не наблюдалось. Однако на ряде АЗС по-прежнему отсутствовал АИ-95, а на некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.

На «Народной заправке» («РостОйл») на улице Дачной в продаже появился бензин. Литр АИ-95 здесь стоит 99 рублей, АИ-92 — 97 рублей, дизельное топливо — 95 рублей. Две недели назад топлива на АЗС не было.

На АЗС «Р&Н» на Московском проспекте во время мониторинга топлива в продаже не оказалось.

На заправке «Идель» на улице Румянцева бензина по-прежнему не было, однако в продаже появилось дизельное топливо по 89,90 рубля за литр.

На АЗС «Лукойл» на Московском проспекте возобновилась продажа бензина. АИ-95 здесь стоит 73,59 рубля за литр, АИ-92 — 69,68 рубля. Стоимость дизельного топлива выросла на 75 копеек и составила 82,88 рубля за литр либо 77,88 рубля с учетом акции «Янтарная выгода».

На «Балтнефти» бензин АИ-95 так и не появился, АИ-92 продается по 70 рублей за литр, дизельное топливо — по 83 рубля. Стоимость дизеля за две недели не изменилась.

На АЗС «Сургутнефтегаз» в продаже появилось дизельное топливо по 82,30 рубля за литр. Бензина во время мониторинга не оказалось.

На «Тебойле» за две недели выросли цены на все виды топлива. АИ-95+ подорожал на 0,73 ₽ и теперь стоит 75,59 рубля за литр, АИ-95 — на 0,52 ₽, до 72,91 рубля. АИ-92 прибавил 0,36 ₽ и стоит 69,21 рубля. Дизельное топливо подорожало на 0,80 ₽ — до 80,14 рубля за литр. Во время мониторинга наблюдались небольшие очереди на АЗС, в среднем по 3−4 машины на колонку, только там, где отпускали АИ-95.

Таким образом, самым дорогим бензином АИ-95 среди заправок, где он был в наличии, оказался бензин на «Народной заправке» — 99 рублей за литр. Самая низкая цена зафиксирована на «Тебойле» — 72,91 рубля за литр. Среди АИ-92 дороже всего топливо также стоило на «Народной заправке» — 97 рублей за литр, дешевле всего — на «Тебойле» за 69,21 рубля. Самое дорогое дизельное топливо продавалось на «Народной заправке» — по 95 рублей за литр, а самое дешевое — на «Тебойле», где литр дизеля стоил 80,14 рубля.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 20 июля, ниже — 6 июля.

АЗС.

АИ-95.

АИ-92.

ДТ.

«Народная заправка» (РостОйл).

ул. Дачная, 1А.

99,00.

(-).

-

97,00.

(-).

-

95,00.

(-).

-

Р&Н.

Московский проспект, 81.

-

(-).

-

-

(-).

-

-

(-).

-

«Идель».

ул. Румянцева, 2А.

-

(-).

-

-

(-).

-

89,90.

(-).

-

«Лукойл».

Московский проспект, 6А.

73,59.

(-).

-

69,68.

(-).

-

82,88/77,88*

(+0,75 ₽).

82,13/77,13*

«Балтнефть».

Московский проспект, 180.

-

(-).

-

70,00.

(-).

-

83,00.

(-).

83,00.

«Сургутнефтегаз».

Московский проспект, 246.

-

(-).

-

-

(-).

-

82,30.

(-).

-

«Teboil».

Московский проспект, 242А.

72,91/75,59**

(+0,52/0,73 ₽).

72,39/74,86**

69,21.

(+0,36 ₽).

68,85.

80,14.

(+0,80 ₽).

79,34.

* цена с учетом акции «Янтарная выгода».

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград».

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