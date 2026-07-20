Бензин частично вернулся, очереди почти исчезли: что показал мониторинг АЗС Калининграда

На «Тебойле» за две недели выросли цены на все виды топлива. АИ-95+ подорожал на 0,73 ₽ и теперь стоит 75,59 рубля за литр, АИ-95 — на 0,52 ₽, до 72,91 рубля. АИ-92 прибавил 0,36 ₽ и стоит 69,21 рубля. Дизельное топливо подорожало на 0,80 ₽ — до 80,14 рубля за литр. Во время мониторинга наблюдались небольшие очереди на АЗС, в среднем по 3−4 машины на колонку, только там, где отпускали АИ-95.