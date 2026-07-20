В Подмосковье назвали лидирующие позиции среди имен для мальчиков

«С начала года в Подмосковье зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков. Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны: в топе — классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например, Мерседес, Александрита и Наоми», — привели в тексте слова министра социального развития региона Андрея Кирюхина.
В пресс-службе рассказали, что среди мужских имен встречаются и достаточно редкие варианты: Залотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и даже Гектор.
Как поделились в министерстве, родители чаще всего выбирают имя для ребенка еще до его появления на свет, а регистрацию рождения с выбранным именем оформляют сразу в медицинском учреждении. Также там напомнили, что при рождении ребенка в Московской области семья может получить либо единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей, либо подарочный набор «Я родился в Подмосковье» с предметами первой необходимости для малыша и мамы.