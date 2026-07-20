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Калининградка приняла участие во Всероссийском студенческом выпускном — 2026

Регион в Москве представляла Алевтина Мельник из БФУ имени И. Канта.

Источник: Комсомольская правда

Алевтина Мельник из БФУ имени И. Канта Калининграда представила регион в столице в Национальном центре «Россия» на Всероссийском студенческом выпускном — 2026. Мероприятие объединило 500 молодых лидеров со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба студенческого проекта «Твой Ход».

Организаторы говорят, что это было не просто торжество. Форум стал площадкой, где участники могли осмыслить собственные достижения, вклад в развитие университетов своих регионов, обсудить будущее России.

Частью выпускного была образовательная программа. Калининградка смогла обменяться опытом с ребятами из других регионов России и привезти домой новые идеи для развития студенческих сообществ и проектов.

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