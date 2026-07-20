Более 7,5 км тоннелей промыли за две недели в казанском метрополитене

В метрополитене Казани за последние две недели промыто свыше 7,5 км тоннелей. Специалисты обработали тоннелемоечным агрегатом участок от станции «Авиастроительная» до станции «Кремлевская» по второму главному пути, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Также сотрудники службы путевого хозяйства промыли 3 тыс. кв. м путевых стен и лотков ручным способом на станциях «Аметьево», «Авиастроительная» и «Суконная Слобода».
За две недели на станциях отремонтировали 43 двери, заменили и восстановили 200 настенных и напольных плит на «Аметьево». А в пешеходном переходе станции «Яшьлек» обновили 102 тактильные предупреждающие плитки.
Кроме того, сотрудники дистанции пути в электродепо заменили изоляцию 35 узлов контактного рельса, в тоннелях исправили подвеску 28 узлов контактного рельса, отремонтировали 40 деревянных шпал и обновили 88 негодных деревянных шпал.
Ранее сообщалось, что за две недели специалисты МУП «Метроэлектротранс» заменили 124 осветительных прибора в тоннелях казанского метро и провели техобслуживание оборудования на 11 тяговых подстанциях.