Более 7,5 км тоннелей промыли за две недели в казанском метрополитене

В метрополитене Казани за последние две недели промыто свыше 7,5 км тоннелей. Специалисты обработали тоннелемоечным агрегатом участок от станции «Авиастроительная» до станции «Кремлевская» по второму главному пути, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Также сотрудники службы путевого хозяйства промыли 3 тыс. кв. м путевых стен и лотков ручным способом на станциях «Аметьево», «Авиастроительная» и «Суконная Слобода».