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БПЛА ударил по автобусу в Белгородской области: пять человек погибли и 23 ранены

В городе Шебекино Белгородской области 20 июля беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу. По предварительным данным, погибли пятеро мирных жителей, включая несовершеннолетнего — от полученных травм скончались четыре женщины и мальчик. Личности погибших устанавливаются. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

В городе Шебекино Белгородской области 20 июля беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу. По предварительным данным, погибли пятеро мирных жителей, включая несовершеннолетнего — от полученных травм скончались четыре женщины и мальчик. Личности погибших устанавливаются. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, ранения получили 23 мирных жителя, среди которых есть подросток.

«В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них — в крайне тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую помощь. После стабилизации состояния переведем раненых в медицинские учреждения Белгорода», — заявил господин Шуваев.

UPD. Прокуратура Белгородской области сообщила, что поставила на контроль соблюдение прав граждан после атаки ВСУ на рейсовый автобус.

«Прокуратурой обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью организации оказания медицинской и иной помощи гражданам», — говорится в сообщении ведомства.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в поселке Октябрьский Белгородского округа дрон взорвался на территории предприятия. В результате пострадали пять человек — один из них скончался в больнице. Пострадавшие получили множественные осколочные ранения.

За прошлые сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз. Под удары попали 13 округов. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей.

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