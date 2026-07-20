В Таганроге вдвое увеличилось число АЗС, где продается бензин

В Таганроге, также как и в других городах региона, к дежурству на АЗС привлекли казаков и волонтеров, они помогают людям и следят за порядком. В частности, с 8 до 19 часов ситуацию контролируют на заправке, работающей на Дзержинского, 154/2. Накануне там отметили наибольшее скопление автомобилистов. Кроме того, волонтеры работают на АЗС в Марцевском переулке, 5.