В Таганроге вдвое увеличилось число АЗС, где продается бензин

В Таганроге вдвое увеличилось количество АЗС, где продается бензин. Об этом по итогам планерного совещания рассказала глава города Светлана Камбулова.
— К концу прошлой недели обстановка несколько стабилизировалась: количество АЗС, где продается бензин, увеличилось вдвое. АИ 92 можно было приобрести на 12 заправках, АИ 95 — на 15, дизельное топливо — на 14 АЗС, — отметила Светлана Камбулова.
Ситуацию отслеживают ежедневно.
— Очереди на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний пока сохраняются, однако за прошедшую неделю они немного сократились, — добавила Светлана Камублова.
В Таганроге, также как и в других городах региона, к дежурству на АЗС привлекли казаков и волонтеров, они помогают людям и следят за порядком. В частности, с 8 до 19 часов ситуацию контролируют на заправке, работающей на Дзержинского, 154/2. Накануне там отметили наибольшее скопление автомобилистов. Кроме того, волонтеры работают на АЗС в Марцевском переулке, 5.
Напомним, ранее в Ростовской области ввели ограничения на отпуск топлива. Разрешенный объем бензина на одно легковое ТС — не более 30 литров, для дизеля — не более 60 литров. Грузовым машинам и спецтранспорту могут отпускать не более 200 литров, пассажирскому транспорту, задействованному в перевозках — не более 300 литров.
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