Разработан способ повышения точности сенсоров из нанотрубок

Для этого ученые подготовили «чистые» образцы волокон из углеродных нанотрубок, материалы на базе полимеров и этих волокон, а также разные комбинации полимеров, волокон и нанокомпозитов, и проследили за тем, как меняется электропроводность и другие их свойства. Эти замеры показали, что физические характеристики сенсоров во всех трех случаях менялись по одной и той же закономерности, несмотря на большие структурные различия между материалами.