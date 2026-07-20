Разработан способ повышения точности сенсоров из нанотрубок

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские и китайские материаловеды разработали подход, позволяющий прогнозировать поведение различных сенсоров на базе углеродных нанотрубок в очень широком диапазоне температур. Это позволит повысить точность работы этих датчиков на борту самолетов и в других средах, работающих в сильно меняющихся условиях среды, сообщила пресс-служба «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ).
«Материалы на основе однослойных углеродных нанотрубок, бесспорно, впечатляют. Благодаря этой работе мы теперь знаем, как меняются их сенсорные свойства при экстремальных температурах, которые испытывают крупные инженерные системы, например самолеты, и как отделить температурные эффекты от других внешних воздействий», — пояснил профессор «Сколтеха» Альберт Насибулин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Специалисты уже много лет работают над созданием новых методов производства однослойных нанотрубок, а также ищут новые пути их практического применения и создания различных материалов на их основе. Особенный интерес вызывает возможность использования волокон из этих наноструктур в качестве одного из структурных компонентов композитов и сенсоров, позволяющих отслеживать перемены в свойствах этих материалов.
Первые опыты, проведенные с подобными композитными материалами, продемонстрировали высокую перспективность использования нанотрубок как для улучшения их свойств, так и в качестве датчиков различных дефектов и повреждений. Эти успехи побудили ученых изучить то, как меняются физические свойства этих устройств в очень широком диапазоне температур, от минус 170 градусов до плюс 90 градусов Цельсия.
Для этого ученые подготовили «чистые» образцы волокон из углеродных нанотрубок, материалы на базе полимеров и этих волокон, а также разные комбинации полимеров, волокон и нанокомпозитов, и проследили за тем, как меняется электропроводность и другие их свойства. Эти замеры показали, что физические характеристики сенсоров во всех трех случаях менялись по одной и той же закономерности, несмотря на большие структурные различия между материалами.
Это позволило ученым подготовить эмпирическую модель, которая позволяет точно определять то, как будет меняться поведение сенсоров в широком диапазоне температур. Она позволит более точно считывать и интерпретировать данные с этих датчиков при экстремальных температурах и при резких изменениях в условиях окружающей среды, подытожили исследователи.