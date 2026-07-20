День янтаря, барды и научная прогулка: куда сходить в Калининграде на неделе, чтобы не потратиться и хорошо провести время

Джазовый соло-гитарист Леонид Иващенко каждый год выступал на всех городских праздниках не только в Калининграде, но и в области. Ежегодно он поздравлял местных жителей с Днём города и участвовал в «Джаз-фонтане». Музыкант скончался во время концерта 22 июля 2016 года.