Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ЦРБ и школы в Дивеевском округе, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Он посетил муниципалитет с рабочим визитом 19 июля.
На модернизацию Дивеевской ЦРБ ранее было выделено около 110 млн рублей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Были полностью отремонтированы регистратура с картохранилищем, детская консультация, второй этаж поликлиники, первый этаж основного корпуса, стоматологическое отделение, оперблок, диагностическая лаборатория, дневной стационар, родовая и пр. Полностью заменена электропроводка во всем здании. Построены 3 ФАПа, остальные 13 отремонтированы. Приобретено высокотехнологичное оборудование, в том числе эндоскопическое и рентгенологическое, а также 24 новых автомобиля, включая 4 машины скорой помощи.
Работы планируют завершить в следующем году. Планируется еще построить корпус отделения скорой помощи и приемного покоя, которые будут соединениы с основным зданием наземным переходом. Деньги поступят в рамках программы развития кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».
Также Глеб Никитин посетил Дивеевскую среднюю общеобразовательную школу, рассчитанную на более чем 800 учащихся, где сейчас ведется капитальный ремонт. В первом крыле школы работы выполнены на 90%: заменены окна, системы отопления, водоснабжения и канализации, проведены внутренние работы. Во втором — работы начались этим летом. Подрядчик также меняет все окна, полы, параллельно приступил к обновлению самого фасада здания.
Также губернатор осмотрел Елизарьевскую основную общеобразовательную школу. Там также ведется капитальный ремонт, в рамках которого меняются кровля, полы, окна и коммуникации. Перестраивается и территория организации — одно из строений демонтировано, на его месте возводится новый спортивный зал, уже установлена собственная котельная.
Работы на объектах ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. За 5 лет по нацпроекту в регионе было отремонтировано более 330 школ и 30 построено с нуля.