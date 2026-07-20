Глеб Никитин проверил ЦРБ и школы в Дивеевском округе

На модернизацию Дивеевской ЦРБ ранее было выделено около 110 млн рублей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Были полностью отремонтированы регистратура с картохранилищем, детская консультация, второй этаж поликлиники, первый этаж основного корпуса, стоматологическое отделение, оперблок, диагностическая лаборатория, дневной стационар, родовая и пр. Полностью заменена электропроводка во всем здании. Построены 3 ФАПа, остальные 13 отремонтированы. Приобретено высокотехнологичное оборудование, в том числе эндоскопическое и рентгенологическое, а также 24 новых автомобиля, включая 4 машины скорой помощи.