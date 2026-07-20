Обновленный отель «Югра» открыли в Ханты-Мансийске

Торжественная церемония открытия обновленного гостиничного комплекса «Югра» прошла в Ханты-Мансийске, сообщили в департаменте промышленности региона. Модернизация таких объектов отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Открытие гостиницы — знаковое событие не только для бизнеса, но и всего города, Югры. Перед нами стоит важная задача — сделать так, чтобы люди, которые приезжают в наш регион с целью делового и семейного туризма, а также для участия в общественных и спортивных мероприятиях, чувствовали себя как дома», — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Обновленный четырехзвездочный бизнес-отель предлагает гостям 115 современных номеров различных категорий. Каждый из них оснащен системой климат-контроля, рабочими зонами и настраиваемым освещением.
Также комплекс стал первым в регионе, где внедрили многофункциональную систему очистки воздуха. Она позволяет проветривать помещения без открывания окон. Цифровая экосистема здания включает более 159 видеокамер и интеллектуальную систему управления заселением через мессенджер «Макс» с использованием цифрового ID и QR-кодов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.