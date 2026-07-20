Обновленный отель «Югра» открыли в Ханты-Мансийске

«Открытие гостиницы — знаковое событие не только для бизнеса, но и всего города, Югры. Перед нами стоит важная задача — сделать так, чтобы люди, которые приезжают в наш регион с целью делового и семейного туризма, а также для участия в общественных и спортивных мероприятиях, чувствовали себя как дома», — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.