Новые магнитные бури накроют Землю в среду

По данным ученых, причиной предстоящих геомагнитных возмущений станет крупная корональная дыра на Солнце.
«Рост возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, продлится не менее суток», — говорится в сообщении лаборатории.
Отмечается, что нынешняя корональная дыра отличается большими размерами и простирается практически от одного солнечного полюса до другого. Поэтому вероятность того, что поток плазмы пройдет мимо Земли, практически отсутствует.
По предварительным прогнозам, геомагнитная активность сохранится не менее суток. В пиковые часы возможны магнитные бури уровня G1-G2 по пятибалльной шкале, что соответствует слабым и умеренным возмущениям.
При этом вероятность более сильной бури уровня G3 и выше специалисты оценивают примерно в 5%.
В лаборатории также отметили, что вспышечная активность на Солнце пока остается низкой. Вместе с тем ученые фиксируют первые признаки ее возможного усиления, однако говорить о развитии такого сценария пока рано.
Ранее ученые уже предупреждали о том, что две крупные группы солнечных пятен № 4478 и № 4479, которые стали причиной примерно 140 вспышек, могут снова повернуться к Земле в начале второй декады июля, когда Солнце сделает половину оборота вокруг своей оси.
Первая из них стала крупнейшей в этом году.