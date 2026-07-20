Новые магнитные бури накроют Землю в среду

Ранее ученые уже предупреждали о том, что две крупные группы солнечных пятен № 4478 и № 4479, которые стали причиной примерно 140 вспышек, могут снова повернуться к Земле в начале второй декады июля, когда Солнце сделает половину оборота вокруг своей оси.