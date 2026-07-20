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2,2 млрд рублей выделили на подготовку нижегородских школ к новому учебному году

До 15 августа проверки пройдут в более чем 500 учебных заведений.

Источник: Нижегородская правда

Школы в Нижнем Новгороде уже начали подготавливать к новому учебному году. На работы выделили около 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Юрий Шалабаев.

В нижегородских школах проводят благоустройство и ремонт разного профиля, закупают новое оборудование и мебель, а также учебные материалы.

Детсады, школы и центры дополнительного образования должны будут пройти проверки приемочной комиссии, состоящей из сотрудников районных управлений образования, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора и родителей. До 15 августа будет оценена готовность более чем 500 учреждений.

Специалисты следят не только за исправностью систем тепло- и водоснабжения, пожарной сигнализации и камер видеонаблюдения, но и за состоянием пищеблоков, обновлением меню завтраков и обедов. Комиссия приняла уже 177 учреждений, работа ежедневно продолжается.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что с 1 сентября в школах вместо предмета ОБЗР появятся два новых курса.

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