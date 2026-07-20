2,2 млрд рублей выделили на подготовку нижегородских школ к новому учебному году

Школы в Нижнем Новгороде уже начали подготавливать к новому учебному году. На работы выделили около 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Юрий Шалабаев.
В нижегородских школах проводят благоустройство и ремонт разного профиля, закупают новое оборудование и мебель, а также учебные материалы.
Детсады, школы и центры дополнительного образования должны будут пройти проверки приемочной комиссии, состоящей из сотрудников районных управлений образования, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора и родителей. До 15 августа будет оценена готовность более чем 500 учреждений.
Специалисты следят не только за исправностью систем тепло- и водоснабжения, пожарной сигнализации и камер видеонаблюдения, но и за состоянием пищеблоков, обновлением меню завтраков и обедов. Комиссия приняла уже 177 учреждений, работа ежедневно продолжается.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что с 1 сентября в школах вместо предмета ОБЗР появятся два новых курса.