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На Дону 60 пожаров потушили за неделю

Об этом сообщили в управлении МЧС.

Спасатели Ростовской области подвели итоги работы за период с 13 по 19 июля 2026 года. Как сообщили в управлении МЧС, за эту неделю подразделения выезжали на 188 возгораний, а также десятки раз привлекались к ликвидации последствий дорожно‑транспортных происшествий.

Среди пожаров — 60 техногенных. В ходе их тушения сотрудникам МЧС удалось спасти одного человека, однако три человека, к сожалению, погибли. Значительную долю вызовов составили возгорания сухой растительности и мусора: спасатели зафиксировали 68 ландшафтных пожаров и 60 случаев горения мусора.

На ДТП спасатели выезжали 34 раза. Им удалось помочь шести пострадавшим, но в одной из аварий человек погиб. При этом за отчётную неделю на водоёмах происшествий не зарегистрировано.

Сотрудники МЧС призывают жителей Дона сохранять бдительность. В условиях жаркой погоды особенно опасно разводить костры, выжигать сухую траву или сжигать мусор — такие действия могут привести к серьёзным пожарам.

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