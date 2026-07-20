Иракли и море активностей: в Волгограде с размахом отметили День металлурга

— Уже не первый год вместе со всей семьей празднуем наш профессиональный праздник. Хотелось бы отметить, что РУСАЛ делает в нашем районе прекрасные концерты и различные мероприятия в этот день. Спасибо большое компании, что в такие дни руководство объединяет всех коллег и их семьи, — отметил глава семьи Александр, пришедший на праздник в парк вместе с женой и дочерью.