Психолог рассказала, какая привычка помогает снижать стресс

Альтернативный метод — выделить для тревожных мыслей специальное время. Например, 15 минут в день. Разрешить себе переживать только в этот промежуток — и не возвращаться к этим мыслям до следующего раза. Это помогает держать тревогу в рамках. Для тех, кто не хочет покупать специальные аксессуары, подойдут любые часы или браслет. Главное — чтобы они всегда были под рукой. В момент стресса снимите их и наденьте на другую руку. По словам психолога, это простое действие помогает переключиться.