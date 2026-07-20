Психолог рассказала, какая привычка помогает снижать стресс

Психолог Мария Сафонова в разговоре с NEWS.ru рассказала, какая привычка помогает снижать стресс.
Один из самых простых, но действенных приёмов, по мнению специалиста, — вести дневник. Но не для грустных мыслей, а для приятных событий. Достаточно каждый вечер вспоминать и записывать хорошее, что случилось за день. Это могут быть самые обычные вещи: утренний кофе, удачно проведённая встреча, хороший сон или даже то, что удалось прийти вовремя.
«Именно такой подход помогает замечать позитив в жизни, а значит — снижает напряжение», — объяснила Мария.
Если тревога накрывает внезапно, психолог советует подключать тело. Помогают тактильные переключения — например, антистресс-кольца или браслеты. В момент стресса их можно покрутить, надеть на другую руку, использовать как точку концентрации. Это не только успокаивает, но и помогает избавляться от нервных привычек, замещая их безопасными действиями.
Альтернативный метод — выделить для тревожных мыслей специальное время. Например, 15 минут в день. Разрешить себе переживать только в этот промежуток — и не возвращаться к этим мыслям до следующего раза. Это помогает держать тревогу в рамках. Для тех, кто не хочет покупать специальные аксессуары, подойдут любые часы или браслет. Главное — чтобы они всегда были под рукой. В момент стресса снимите их и наденьте на другую руку. По словам психолога, это простое действие помогает переключиться.